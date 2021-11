Ook Jong PSV - NAC zal live uitgezonden worden, selectie betaalt mee

BREDA - NAC fans kunnen hun hart ophalen: Niet alleen de wedstrijd van vanavond, maar ook die van NAC tegen Jong PSV van maandagavond zal live op tv te zien zijn. De kosten voor de uitzending worden betaald door Stichting Samen voor NAC, de club en de spelers.

Het was een flinke domper toen afgelopen week bekend werd tijdens de persconferentie dat voetbalclubs hun fans niet meer in het stadion mochten toelaten. ‘’Voetbal speel je nu eenmaal voor supporters en al helemaal bij NAC,’’ stelt de club. Ze hoopte dan ook op uitstel van de wedstrijden, maar de KNVB besloot dinsdag dat dat niet gaat gebeuren.

De wedstrijd van vanavond zal live te zien zijn op ESPN dankzij hoofdsponsor OK. En ook de wedstrijd van maandag zal volledig uitgezonden worden. Samen voor NAC, de voltallige NAC-selectie en NAC zelf delen de kosten voor dit duel om er voor te zorgen dat onze supporters de wedstrijd live kunnen volgen op tv.

Aanvoerder Nick Olij: “Wij balen er ontzettend van dat we het de komende tijd zonder onze supporters moeten doen in het stadion. Voor ons in ieder geval een erg groot gemist. Het mede faciliteren van de live wedstrijd is dan het minste wat wij kunnen doen voor onze supporters, naast ons stinkende best op het veld uiteraard. Hopelijk tot snel!”