Toch weer een Sinterklaasactiviteit in Tuinzigt: ‘Alle kinderen kunnen de Sint ontmoeten’

BREDA - Eigenlijk had de organisatie van de Sinterklaasviering in Tuinzigt, Haagpoort en Westerpark al besloten om de activiteit van dit jaar niet door te laten gaan. Maar daar is verandering in gekomen. De sint en zijn pieten zullen dit weekend tóch een bezoekje brengen aan het Nelson Mandelaplein.

Vorig jaar kwam Tuinzigt nog uitbreid in het nieuws vanwege de alternatieve Sinterklaasintocht die daar werd gehouden. Toen was er vanwege de coronamaatregelen geen vergunning voor een intocht, maar bracht de sint toch een bezoekje aan de wijk.

Dit jaar had de organisatie al laten weten dat er geen Sinterklaasactiviteit zou worden georganiseerd. Dit vanwege problemen met de vergunning. Maar toch lieten buurtbewoners Jaimy, Bennie en Natasja het er niet bij zitten. Dankzij hun inzet en goede overleggen met de gemeente en de politie wordt er toch nog een activiteit georganiseerd. Dus dat betekent dat de kinderen uit de wijken weer kunnen rekenen op een gezellige middag. Op het Nelson Mandelaplein mogen alle kinderen zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur langs komen om de pieten en Sinterklaas te ontmoeten, en uiteraard ook een handje pepernoten te krijgen. Geen intocht dus, maar een doorstroomevenement. Bovendien zullen er voor de kinderen verschillende leuke activiteiten zijn op het plein. Maar welke dit precies zijn, houdt de organisatie nog even als een verrassing.

Tijdens de Sinterklaasviering zullen de huidige coronaregels worden nageleefd. “Wij vertrouwen erop dat iedereen zich hieraan houdt, zodat we dit feest tot een succes kunnen maken!”