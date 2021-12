Jaaroverzicht 4/6: In de rij voor een QR-code en de straten staan blank

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag: juli en augustus.

Bredase straten blank door hevige regenval

Begin juli gaf het KNMI code geel af voor Noord-Brabant door de voorspelde regen- en onweersbuien. En inderdaad: Na flinke regenbuien stonden de Bredase straten compleet blank. De Heuvelstraat en Oranjeboomstraat liepen onder water gelopen en de straten zijn door de bewoners afgezet met auto’s.

Politie bewaakt woning advocaat Peter R. de Vries

Na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd de Bredase Peter Schouten, advocaat van de kroongetuige, streng bewaakt. In Breda was veel politie op de been rondom de woning van Schouten.

Bredanaars ruim een uur in de rij voor testen voor toegang

Toen we van de zomer ein-de-lijk weer naar festivals toe mochten stond daar één ding tegenover: een vaccinatie- of testbewijs. En aangezien de vaccinaties nog volop werden gezet, moesten veel mensen toch geloven aan een bezoekje bij een teststraat. Maar dat ging niet zonder slag of stoot: sommige mensen stonden bij Breepark een uur in de rij.

Rood ‘persoon’ trekt de aandacht in vijver van Valkenberg

Het was een vreemd gezicht toen voorbijgangers voor het eerst de rode pop in de vijver van het Valkenberg zagen staan. De pop was een promotiestunt van radiozender Qmusic voor het spel ‘het geluid’ van die zender.

Breda realiseert nieuw stadspark van twee hectare op ‘t Zoet

Op het voormalige CMS-terrein werd eind augustus bekend gemaakt dat t’ Zoet een metamorfose zal ondergaan. Op het terrein van twee hectare zal een stadspark worden gerealiseerd zodat het een prettige tijdelijke verblijfsplaats zal worden. Met boomstammen en picknickbankjes kun je genieten van het park en als het aan de wethouder ligt zullen er ook horecagelegenheden komen.

