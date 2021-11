Auto belandt op zijn kant bij ongeval bij knooppunt Galder

BREDA - Bij een ongeval op de A58 bij Breda is een auto op zijn kant terecht gekomen. Het ongeval gebeurde rond 15.45 tussen knooppunt Galder en de afslag Ulvenhout. Bij het ongeval was een andere personenauto betrokken.



Een auto is vanmiddag op zijn kant belandt bij een ongeval bij knooppunt Galder. Eén persoon raakte bij het ongeval gewond.

Rijkswaterstaat sloot bij knooppunt Galder de verbinding van de A16 naar de A58 af zodat de hulpdiensten de ruimte hadden om hun werk te doen. Het verkeer moest omrijden. Langs het ongeval bleef één rijstrook open.

Het ongeval was snel afgehandeld en de berger had de voertuigen snel meegenomen, waardoor de hinder voor het overige verkeer relatief beperkt bleef.