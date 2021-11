Bredase muziekvereniging Fidelis bestaat 150 jaar: ‘Reden om te proosten tijdens jubileumconcert’

BREDA - Muziekvereniging Fidelis kent een rijke geschiedenis met ups en downs. Al 150 jaar lang zorgt de Bredase fanfare op veel plekken voor gezelligheid. Reden om te proosten, vindt de vereniging. Daarom houden zij op zondag 19 december een jubileumconcert voor oud-leden, dirigenten en instructeurs

Is er een muziekevenement in Breda, dan is muziekvereniging Fidelis daar bijna altijd bij. Zo kun je de muzikanten normaal gesproken altijd zien bij het Spanjaardsgat Festival, tijdens de KAM in het Chassé theater en tijdens eigen georganiseerde concerten. De Bredase muziekvereniging, waarvan het thuishonk de Haagse Beemden is, bestaat inmiddels 150 jaar. Een reden om te proosten. Daarom organiseert de vereniging op zondag 19 december een jubileumconcert in Buurthuis Gageldonk.

Het jubileumconcert dient tegelijkertijd als een reünie voor alle oud-leden, dirigenten en instructeurs. “We zouden het leuk vinden om met onze oud-leden, oud-dirigenten en oud-instructeurs hierop te proosten”, schrijft de muziekvereniging. “Wij hopen jullie te zien tijdens dit concert, waarna wij onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen met elkaar op kunnen halen.” Het concert gaat zondag 19 december om 14.30 uur van start, maar de zaal is al vanaf 14.00 uur open. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de coronamaatregelen. Aanmelden kan tot en met 8 december via fidelis150jaar@gmail.com..

Geschiedenis

In januari 1872 werd harmonie Cecilia opgericht, bekend als een muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda. Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging, waarbij de bezittingen van de harmonie werden overgedragen. De naam Cecilia bleef echter nog bestaan. Het werd beschouwd als een onderafdeling van de Fidelisvereniging. Deze situatie bleef zo tot 1942. In dat jaar voegde het dorp Princenhage zich bij de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Zo ontstond de situatie dat er twee harmonieën met dezelfde naam waren in de gemeente Breda. Daarom werd op 10 maart 1946 besloten de naam te wijzigen naar Harmonie St. Fidelis. Bijna twintig jaar later, in 1964, verkeerde de vereniging in zwaar weer, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied. Dat leidde tot de beslissing om over te schakelen van harmonie naar fanfare. Het bleek een goede keuze om het advies van toenmalig dirigent L. Evers op te volgen. Anno 2021 bestaat de muziekvereniging Fidelis nog altijd.