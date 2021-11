Een bedankje voor 1500 Bredase vrijwilligers: Gratis naar de musical Come From Away

BREDA - 2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger en dat wil het Chassé Cultuurfonds niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 1.500 Bredanaars die zich belangeloos inspannen voor allerlei maatschappelijke en culturele initiatieven mogen daarom binnenkort de musical Come From Away bekijken in het Chassé Theater. De vrijwilligers kunnen overigens gelijk een bezoekje brengen aan de muurschildering van het theater; 17 december wordt deze, ter ere van het 25-jarig jubileum, onthuld.

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Daarom slaan Mooiwerk en het Chassé Cultuurfonds de handen ineen om 1.500 vrijwilligers uit Breda in het zonnetje te zetten. In december mogen zij gratis de musical Come From Away bezoeken, een voorstelling over een waargebeurd verhaal over saamhorigheid en medemenselijkheid in onzekere tijden.

Come From Away

Toen op 11 september 2001, de dag van de aanslagen, het Amerikaanse luchtruim werd gesloten, landden 38 vliegtuigen noodgedwongen in het Canadese stadje Gander. De bevolking kwam direct in actie en nam gedurende bijna een week de zorg voor ruim zevenduizend gestrande passagiers op zich. De musical vertelt dit verhaal en laat zien hoe mensen onder moeilijke omstandigheden elkaar belangeloos steunen en vrijwillig helpen.

Muurschildering

Ter herinnering aan het 25-jarig jubileum van het Chassé Theater in 2020 wordt daarnaast door het Cultuurfonds ook een muurschildering gerealiseerd. De kunstenaar, Jan van der Ploeg, maakte in zijn carrière al honderden indrukwekkende muurschilderingen. Voor de totstandkoming van de schildering heeft hij samengewerkt met Blind Walls Gallery, die het selectieproces van de kunstenaar begeleidde. Vrijdag 17 december zal het kunstwerk officieel worden onthuld.