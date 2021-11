Brommerrijder probeert te ontkomen aan handhaving, rijdt bijna twee kinderen aan

BREDA - Een brommerrijder heeft zondag voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd toen hij probeerde te ontkomen aan handhaving. Hij reed er met hoge snelheid vandoor, en reed daarbij bijna twee kinderen aan.

Eén van de motorrijders van handhaving wilde zondag in Breda een controle uitvoeren op een bromfiets omdat de bijrijder geen helm op had. Toen onze motorrijder een stopteken gaf aan de bestuurder van de bromfiets, besloot de bestuurder er met een noodgang vandoor te gaan. Dat zorgde meteen voor een zeer gevaarlijke situatie. Twee kinderen die in een parkje aan het wandelen waren, werden door de onoplettendheid van de bestuurder en de hoge snelheid van de bromfiets bijna aangereden.



Uiteindelijk heeft de bestuurder de brommer op de grond gegooid en zijn beide personen weggerend. De motorrijder van handhaving kon de bijrijder staande houden. De bestuurder zal via de eigenaar van de scooter achterhaald worden. “Als wij een stopteken geven, rij niet weg voor ons! Een groot ongeluk zit namelijk in een klein hoekje”, roept handhaving op.