Jaaroverzicht 5/6: Vijftig uur dansen bij Breepark en weer naar de najaarskermis

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag: september en oktober.

Bredase tiener (16) ontvoerd en gewond teruggevonden in het water

Een bizar verhaal: een zestienjarige jongen werd in Breda nadat hij een supermarkt aan de Kesterenlaan bezocht ontvoerd. Nadat hij in een auto stapte, werd hij tegen zijn wil in meegenomen. Later op de avond werd hij gewond teruggevonden in het water in Hoek van Holland.

Fietser overleden na ongeval op oversteekplaats Westerparklaan

Breda werd opgeschrikt door een dodelijk ongeval op de Westerparklaan. Een 75-jarige vrouw uit Etten-Leur werd geschept door een busje en overleed aan haar verwondingen.

50 uur non-stop dansen

In oktober streek de langverwachte dansmarathon neer in Breepark. 50 uur lang dansten honderd koppels in de evenementenhal. Wie het langste op de dansvloer stond, zonder té veel pauze te hebben gehouden, maakte kans op 100.000 euro. Al dansend werd tegelijkertijd aandacht gevraagd voor het longfonds.



Het ijs is tóch te dun: Geen Bredase Klûntocht in oktober

Wat stonden veel Bredanaars te trappelen om eindelijk weer te kunnen gaan klûnen in de binnenstad. Maar de editie van ‘Wintertijd’ kon 31 oktober tóch niet doorgaan, tot grote telleurstelling van velen carnavalsliefhebbers. “Ook al wilden we het allemaal in de cafés zelf organiseren, de risico’s zijn te groot dat het toch buiten los gaat,’’ liet de organisatie weten. Uiteindelijk hebben Bredase kroegen en café’s de handen ineen geslagen om er alsnog een feestje van te maken. Wel organiseerden cafés zelf een alternatieve kroegentocht.



Het centrum stroomt steeds voller met uitgedoste carnavalsvierders. - Vera de Geus

Najaarskermis in Breda

De grootste kermis van Breda werd midden in oktober weer opgebouwd. 55 kermisattracties verschenen in het najaar op het Chasséveld. Daarnaast werd het nieuwe evenement Rooie Zondag geïntroduceerd: een wielerkoers met onder andere een dikke banden race voor de jeugd en een speciale categorie voor mensen met een beperking.

Jaarboek

