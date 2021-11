Weerbericht Breda: ‘Koude nachten en veel grijze dagen’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 22 november 2021.

Een hogedrukgebied met centrum west van Ierland heeft een uitloper naar onze omgeving. Het brengt een zonnige dag. Dinsdag passeert een zwak warmtefront met veel wolken en tijdelijk wat zachter weer.



Verwachting voor maandag 22 november

Het is de hele dag al zonnig en dat blijft zo. Het kwik loopt daarbij uit naar 8 of 9 graden. Er staat een matige noordoosten tot noordenwind van gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Vanavond koelt het onder heldere hemel snel af. Tijdens het eerste deel van de nacht vriest het licht.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 23 november

Het tweede deel van de nacht naar dinsdag komen er wolkenvelden vanuit het noordwesten op nadering van een warmtefront. De temperatuur stijgt dan weer boven het vriespunt uit. Dinsdag overheersen wolkenvelden. Plaatselijk kan een licht buitje vallen. De zon is er niet of nauwelijks bij. Er waait een zwakke wind van 2 Beaufort uit noorden tot noordwesten. Het kwik loopt op naar 10, lokaal 11 graden.



Woensdag 24 november

Veel laaghangende bewolking en plaatselijk komt mist voor. Wind is er nauwelijks, hooguit een zwak zuchtje uit veranderlijke richtingen. Het is erg onzeker of de in de middag door de mist en/of laaghangende wolken heen kan prikken. Als het lukt, wordt het een graad of 8. Lukt het, dan wordt het ongeveer 5 graden.



Donderdag 25 november

We zijn aan het verzamelen geslagen. Ook donderdag wordt zo’n verre voorloper van de donkere dagen voor Kerst. Veel bewolking, maar meestal droog weer. Wat een lokaal licht buitje of een spatje regen niet uitsluit. De wind is zwak en heeft een voorkeur voor het noorden. Maxima rond 6 graden.



Zo was het weer zondag 21 november 2021

Maximumtemperatuur: 9,5 graden

Minimumtemperatuur: 3,4 graden

Neerslag: 7,1 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 22 november 2021 om 14:00 uur