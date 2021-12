Jaaroverzicht 6/6: Max Verstappen in de Koepel en de pratende boom moet (even) zwijgen

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag november en december.

Tentoonstelling over Max Verstappen

Duizenden mensen genieten in december van de tentoonstelling over Red Bull en Max Verstappen in de Koepel van Breda. De bijzondere expositie is ruim een week te zien en gratis toegankelijk. Er zijn onder andere Formule 1 auto’s en bijzondere foto’s te zien. Lees hier meer.

De pratende boom in Prinsenbeek

De metershoge boom in Prinsenbeek die verhalen verteld is enorm populair. Zo populair zelf, dat hij tijdelijk moet sluiten. De boom trok namelijk te veel bezoekers die geen afstand van elkaar hielden. Gelukkig komt er al snel een oplossing, waardoor de boom toch kan blijven praten. Lees hier meer.

Tekst gaat verder onder de foto.





Overleden man gevonden aan Pontjespad

De politie ging begin december naar aanleiding van een melding naar het Pontjespad in Breda. Daar werd het lichaam van een overleden man aangetroffen Lees hier meer.

Persoon overleden bij schietpartij Nieuwe Inslag

Omwonenden van de Nieuwe Inslag worden op zondagavond opgeschrikt door een schietpartij. Hierbij komt een man om het leven. De politie verricht meerdere aanhoudingen. Lees hier meer.

Noodverordening na demonstratie

De gemeente heeft naar aanleiding van de demonstratie van 076aan een noodverordening afgegeven voor het centrum van Breda. De burgemeester hoopt zo ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen. In andere steden, zoals Rotterdam, waren er namelijk grote rellen. Lees hier meer.

Vernieuwde snoepwinkel opent de deuren

Al tien jaar zit snoepwinkel Jamin aan de Lange Brugstraat in Breda. Maar sinds kort heeft de zaak een nieuwe eigenaar, en die heeft besloten de zaak volledig te vernieuwen. “Niets van de oude inventaris blijft gespaard!” Lees hier meer.