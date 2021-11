Verscherpte regels bij Amphia: ‘Maximaal twee bezoekers per patiënt per dag’

BREDA - Amphia ziekenhuis heeft de regels voor patiënten en bezoekers opnieuw aan moeten scherpen. Zo is er weer een limiet aan het aantal bezoekers dat een patiënt per dag mag ontvangen. Dat zijn er twee per dag, en maximaal één bezoeker per keer.

Vanwege de verscherping van de landelijke coronamaatregelen en de toename van het aantal ziekenhuisopnames van Covid-patiënten heeft Amphia Ziekenhuis de bezoekersregels aangescherpt. Patiënten mogen sinds afgelopen week nog maar twee bezoekers per dag ontvangen. Ook mag er maar één bezoeker per keer komen.

Ook worden patiënten opgeroepen om alleen naar hun afspraak te komen. “Kom niet te vroeg naar uw afspraak zodat het niet te druk wordt in de wachtkamer. Neemt u een begeleider mee? Vraag uw begeleider dan om buiten te wachten en niet in de wachtkamer. Als het nodig is dat er iemand met u meegaat naar de afspraak, vertellen we u dat vooraf.” Begin november werden ook mondkapjes weer verplicht in de gangen van het ziekenhuis.

“We begrijpen dat de coronamaatregelen soms heel vervelend zijn voor onze patiënten en bezoekers. Maar door deze te volgen zorgen we er samen voor dat Amphia veilige zorg kan blijven bieden aan onze patiënten en gaan we verspreiding van het virus tegen”, laat Amphia weten.

Er liggen momenteel 42 patiënten met covid-19 in het Bredase ziekenhuis. Daarvan liggen er tien op de intensive care.