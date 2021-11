Oud NAC-trainer Peter Hyballa alweer weg bij Duitse club: Derde ontslag in één jaar tijd

BREDA - Voormalig NAC-trainer Peter Hyballa heeft een roerig jaar. Vandaag is bekend geworden dat hij is ontslagen bij zijn club Türkgücü München. Het is het derde ontslag in één jaar tijd.

Peter Hyballa was pas twee maanden aan de slag bij de Duitse club, maar is nu alweer de deur gewezen. De Duitse club had gehoopt dat Hyballa de ploeg zou helpen om de weg omhoog te vinden, maar de recente resultaten vielen juist fors tegen. Daarom neemt de club nu alweer afscheid van Hyballa.

In mei werd Hyballa al ontslagen bij Wisla Kraków. En in augustus stapte hij zelf op bij Esbjerg fB, nadat de spelers klaagden over de aanpak van de trainer.