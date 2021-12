City Webshop Breda haalt je artikelen op in de stad en bezorgd ze vervolgens in de gemeente Breda

Lokaal shoppen kan ook online: ‘Wij gaan voor jou de stad in om te winkelen’

BREDA – Met de komst van online shoppen kopen consumenten steeds minder lokaal. En dat is jammer, vonden Juul, Merel en Marie-Claire. Want zo verdwijnen er steeds meer lokale ondernemers uit de binnenstad. Zij zetten het platform ‘City Webshop Breda’ op, waarbij je lokale producten online kunt bestellen. Deze week bestaat de shop precies een jaar.

Vaak hebben lokale winkels geen online aanbod, waardoor ze op dat gebied al achterlopen op grote winkelketens. Online shoppen zit al jaren in een stijgende trend, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar daar kunnen lokale ondernemers soms niet op inspelen door de moeite van een webshop die het vergt. Daar hebben de makers van het platform verandering in gebracht. City Webshop Breda is een webshop voor de kleinere Bredase ondernemer, waarbij klanten eenvoudig hun lokale inkopen online kunnen doen. Inmiddels zijn al tachtig ondernemers aangesloten en bieden ze meer dan 3.000 producten aan. ‘’We wilden de taak van grote shops als Bol.com en Zalando overnemen,’’ legt Marie-Claire van City Webshop Breda enthousiast uit. ‘’Op onze webshop bieden diverse lokale ondernemers hun producten aan, waarbij je van verschillende winkels iets kunt bestellen. Wij gaan dan voor jou de stad in om de boodschappen op te halen.’’

Het platform bestaat nu net een jaar. ‘’Het idee was er altijd al,’’ legt ze uit. ‘’Door corona kregen we een uitgelegen kans om het platform op te starten.’’ Winkels die sluiten, bezoekers die wegblijven of leveringsproblemen: Ruim 3 op de 4 Bredase ondernemers ervaart een sterk negatieve financiële impact als gevolg van corona, blijkt uit een impactmeting onder ondernemers uit gemeente Breda. ‘’Je ziet steeds vaker lege panden in het centrum. Die verdwijning is erg zonde. Door deze samenwerking willen we lokale ondernemers ondersteunen.’’

Aanbod

In de shop vind je onder andere literatuur, speelgoed en bloemen, maar er worden ook kerstpakketten aangeboden. ‘’We bieden een pakket aan met lokale producten voor Bredase bedrijven. Dat loopt echt heel erg goed. Daarnaast verkopen we veel speelgoed en cadeautjes; dat dekt ongeveer 80 procent van de bestellingen.’’ De webshop zorgt ervoor dat bestelde producten, op dezelfde dag en via een snelle en duurzame bezorgdienst worden bezorgd.