Volledig vernieuwde snoepwinkel opent zaterdag de deuren in Breda

BREDA - Al tien jaar zit snoepwinkel Jamin aan de Lange Brugstraat in Breda. Maar sinds kort heeft de zaak een nieuwe eigenaar, en die heeft besloten de zaak volledig te vernieuwen. Vanaf zaterdag zal de snoepwinkel de deuren openen met een compleet nieuwe uitstraling en indeling. “Niets van de oude inventaris blijft gespaard!”

Na 10 jaar heeft de Jamin in Breda een nieuwe eigenaar. En daarmee komt er een geheel nieuw hoofdstuk voor de snoep- en snackwinkel aan de Lange Brugstraat in Breda. De oude winkel is helemaal afgebroken en wordt momenteel helemaal opnieuw opgebouwd. Niets van de oude inventaris blijft gespaard, alleen de pui wordt minimaal aangepast omdat het een monumentaal pand betreft. Metershoge snoepsilo’s vanuit het plafond, internationaal snoep van over de hele wereld en natuurlijk ook chocoladeletters gaan de winkel vullen. “Dit wordt het walhalla voor iedereen die van lekker houdt”, vertelt Cees.



De laatste loodjes

Om zaterdag open te kunnen gaan, is het team van Jamin Breda nu dag en nacht aan het werk. “Er moet nog ontzettend veel gebeuren, maar zaterdag gaan we 100% open. Dit wordt de allermooiste snoepwinkel die je ooit in Nederland hebt gezien. Voorzien van alle noviteiten en helemaal insta-proof. Jamin is de laatste jaren ontzettend veranderd en dat ga je allemaal terugzien in deze nieuwe winkel,” lacht nieuwe eigenaar Cees Aarts die samen met zijn vrouw ook al Jamin winkels heeft in Roosendaal, Etten-Leur, Oosterhout én in Breda Moerwijk.





Normaliter wanneer een nieuwe Jamin winkel opent, gebeurt dat met veel reuring en bombarie. “Dat gaat zaterdag helaas niet gebeuren gezien de huidige maatregelen. Maar die feestelijk opening houdt Breda absoluut tegoed! Die gaan we gewoon later doen als het allemaal weer kan en mag!”



De verbouwing van Jamin