Plein3 biedt jongeren nieuw perspectief: ‘Ze hebben me geholpen het nut in te zien van de toekomst’

BREDA - Het zou dé oplossing moeten zijn voor jongeren in West-Brabant die extra hulp nodig hebben. ‘Plein3’ heet de nieuwe aanpak: jongeren met ernstige gedragsproblemen en fors schoolverzuim krijgen twee jaar de tijd om een integraal dagprogramma bij te wonen waarbij ze onderwijs, zorg en toeleiding naar werk krijgen.

In 2018 dreigde door faillissement van Juzt de jeugdhulp in regio West-Brabant voor een groep jongeren weg te vallen. De kans bestond dat deze kwetsbare jongeren ook uit beeld zouden raken bij het onderwijs. Om dit te voorkomen is Koraal samen met de samenwerkingsverbanden (RSV Breda en SWV Roos VO) en de jeugdzorgregio’s van West-Brabant aan de slag gegaan. Zo is Plein3 eerder al een innovatieve pilot gestart en is Koraalschool Warandecollege in Oosterhout een grote verandering ondergaan.

Toekomstperspectief

De doelgroep bestaat uit jongeren met ernstige gedragsproblemen en fors schoolverzuim. In groepjes van 4-5 werken zij aan een dagprogramma met onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding. “Met onze intensieve begeleiding bieden wij jongeren met ernstige gedragsproblematiek en schoolverzuim een nieuw perspectief,’’ legt Koert van der Linden, schoolleider van Plein3, uit. ‘’Dat doen we met trajecten op maat en individuele coaching. Daarbij helpen wij de jongeren op weg terug naar school, een vervolgopleiding of een baan. Alles is erop gericht om jongeren goede keuzes te laten maken voor hun verdere leven zodat ze weer een goed toekomstperspectief krijgen”. Belangrijke kernelementen in de aanpak van Plein3 zijn een relatie opbouwen met de jongeren, hun eigenaarschap stimuleren en een goede ondersteuning bieden van het eigen netwerk van de jongeren.

Een aantal jongeren zijn het traject eerder al gestart. Liam van zeventien kwam na anderhalf jaar thuiszitten Plein3 tegen. ‘’Ze hebben mij geholpen om het nut weer in te zien te werken aan mijn toekomst. Ik volg nu volledig mijn programma en werk in de weekenden bij de Jumbo.” Ook Jayden van zestien volgt het traject. “Ik werd verwijderd van mijn vorige school omdat ik regelmatig agressief was en ze vertelden me dat ik niet in een groep kon functioneren. Bij Plein3 luisteren ze naar mij en helpen ze mij echt hoe ik het anders kan doen.”

Unieke aanpak

“Dit is een unieke aanpak in West-Brabant,’’ geeft wethouder Marianne de Bie uit. ‘’Koraal heeft, samen met het onderwijs en met onze steun, het Warandecollege omgevormd tot deze voorziening. Een prachtig voorbeeld hoe jeugdhulp en onderwijs samen echt jongeren op de rit kan zetten en houden door hen de tools te geven om zelf hun toekomst vorm te geven. Als gemeenten in West-Brabant gaan we daarom na de pilotfase vol door met Plein3”.