NAC slaat handen ineens met horeca voor avondje NAC vanuit het café

BREDA - Zaterdag 27 november speelt NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen Helmond Sport. “Helaas wederom zonder volle tribunes, maar in samenwerking met de Bredase horeca en diverse supportersgeledingen proberen we de saamhorigheid die NAC zo mooi maakt naar jullie toe te brengen. Verschillende horecazaken in Breda bieden een plaats om gezamenlijk volgens de maatregelen het duel NAC – Helmond Sport te bekijken in de binnenstad”, laat NAC weten.

NAC en de Bredase horeca zijn al jarenlang diep met elkaar verbonden. Door het tijdstip waarop het duel met Helmond Sport gespeeld wordt, namelijk 16.30 uur, en de huidige situatie ziet NAC een ideale kans om de horeca een steuntje in de rug te geven. Iedere deelnemende horecazaak ontvangt een NAC-pakket met onder anderen snacks (verzorgd Goodlife Foods) voor de hele zaak, een verenigingsvlag voor aan de gevel en een prijs voor de beste voorspeller. De supportersgeledingen zorgen ervoor dat de binnenstad wordt voorzien van een Geel-Zwart tintje.

Inmiddels hebben al ruim 15 horecazaken zich aangemeld. Het gaat onder andere om ‘t Karrewiel, cáfe Dunne en Walkabout. Horecazaken die nog niet meedoen kunnen zich melden via commercie@nac.nl. Vrijdag zal NAC een volledige lijst publiceren van de deelnemende cafés.

Kinderen

Ook aan de jongere NAC-supporters is gedacht. Bij STRND zijn de jongste NAC-supporters t/m 12 jaar welkom voor leuke activiteiten. Tevens zal Sinterklaas met zijn pieten aanwezig zijn voor de leden van de Kidsclub.

De zaken die al zijn aangemeld:

Cafe-zaal ‘t Karrewiel

Café Boeimeer

Cafe De Heeren van Breda

Café Dunne

Café Krisje aan de haven

Cafetaria Woodpecker

De Borrelbar Breda

Lawaaipapegaai

Mad Molly’s Irish Pub

Old Dutch

‘t Tapperijke

Walkabout café

Café Restaurant Brouwerij de Beyerd

Cafe Koosie

Herberg het Roode Hert

Boerke Verschuren

STRND

Winterhaven Breda

Café De Kopse Kant