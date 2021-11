Nieuwe coronamaatregelen worden vervroegd: Vrijdag opnieuw persconferentie

BREDA - Het demissionair kabinet heeft de coronapersconferentie vervroegd. Eigenlijk zou het kabinet op 3 december weer een persconferentie houden. Maar vanwege de toename van het aantal besmettingen is die persconferentie nu vervroegd naar aanstaande vrijdag. Dat meldt de NOS.

Na de persconferentie van vrijdag 12 november waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd, hoopte het kabinet deze week een daling te zien in het aantal coronabesmettingen. Maar dat is niet het geval. Daarom grijpt het kabinet in. De persconferentie die gepland stond op 3 december wordt vervroegd. Aanstaande vrijdag zullen premier Rutte en minister De Jonge opnieuw nieuwe maatregelen aankondigen. Welke maatregelen dit gaan zijn, is nog onduidelijk.

Aan het begin van deze week riep het OMT al op dat de basisregels beter nageleefd moeten worden om strengere maatregelen en een nieuwe lockdown te voorkomen. Volgens het OMT wordt nu in minder dan de helft van de gevallen de basismaatregelen opgevolgd. Onder de basisregels vallen onder andere regelmatig je handen wassen, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, zorgen voor voldoende frisse lucht en thuis blijven en testen bij klachten.