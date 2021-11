Van yogadocent naar schrijfster: Bredase Anneke maakt droom waar en brengt eerste boek uit

BREDA - Intrigerende personages, een spannend plot en een schokkende vermissing. Dat zijn de drie elementen die zorgen voor de bloedstollende thriller De Flat: Wat doet de verdwijning van een kind met de bewoners van een flat? De Bredase schrijfster Anneke Timmer (65) brengt na jaren dat haar boek op de plank lag haar primeur uit.

Er zijn tal van torenhoge flats in Breda te vinden. Tientallen mensen die in één gebouw zitten, zonder soms een gemeenschappelijke band met elkaar te hebben. Anneke was altijd al geïntrigeerd door dat concept. ‘’Ik speculeerde altijd al over wat er nu allemaal gebeurd in zo’n flat,’’ begint schrijfster Anneke Timmer. ‘’Veel mensen die in één pand hun eigen leven leven, zonder soms zelfs elkaars namen te kennen of elkaar bijnamen geven.’’ Tweeënhalf jaar geleden kwam toen het idee om dat concept uit te werken tot een boek. ‘’Van het een kwam het ander, ik besloot die fantasieën op te schrijven in het boek.’’ In het verhaal verdwijnt een vijfjarige bewoner uit de flat, waarbij de andere bewoners ineens een hele andere band met elkaar krijgen.

Krachtig

Hoewel het boek wordt aangeduid als thriller, noemt Anneke het liever een drama met spannende elementen. ‘’Iedereen wordt op een bepaalde manier verdacht gemaakt. Door het onvoorspelbare einde is het verhaal heel krachtig.’’ Het boek is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar. ‘’Van familie hoor ik dat het een sterk verhaal is, maar ik ben benieuwd wat anderen ervan vinden.’’

Anneke was voorheen yogadocent, maar na die carrière besloot ze de creatieve kant op te gaan. Het concept voor het boek lag er al jaren, en na het uitwerken heeft het ook nog een tijd op de plank gelegen. ‘’Toen kwam corona en schreef iedereen ineens een boek. Nadat dat een beetje afzwakte dacht ik: ‘Dit is mijn kans’.’’ Of er nog een boek aankomt? ‘’Er broeien alweer allerlei ideeën, dus wellicht.’’ Het boek is sinds vrijdag 19 november verkrijgbaar bij boekscout en online boekhandels.

Plot

In de flat waar de vijfjarige Tommy woont gaat van alles gebeuren en verschuiven. In eerste instantie kennen de bewoners elkaar maar nauwelijks. Ze leven langs elkaar heen en weten vaak niet eens elkaars naam. Ze hebben bijnamen voor elkaar. Dan gebeurt er iets heel ingrijpends, waardoor de verhoudingen onderling flink door elkaar geschud worden. Het lijkt wel of de bewoners van de flat in een totaal andere energie terechtkomen. De sfeer wordt hartelijk en de bijnamen worden ingeruild voor de echte namen van de bewoners. Het is een boek vol van vriendschap en liefde, die ontstaat in een tijd van angst en onrust rondom het jongetje Tommy.