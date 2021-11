Dichter van het Kielegat: Wie pakt Klaas Dijkhoff zijn titel af?

BREDA - Bredanaars kunnen zich weer opmaken voor de jaarlijkse carnavalsgedichtenwedstrijd. Stichting Kielegat roept iedereen op om de meest ludieke en carnavaleske gedichten in te sturen voor de wedstrijd. Afgelopen jaar won carnavalsfanaat en ex-politicus Klaas Dijkhoff. De vraag is nu of hij de titel behoud of wordt vervangen door een andere Kielegatter.

Naast de creatieve outfits bij de optocht en het tonpraten tijdens de Grôtste Mââuwert wordt er bij de Kielegatters nog een beroep gedaan op hun creativiteit door middel van de gedichtenwedstrijd. Carnaval lijkt nog ver weg, en wat er tegen die tijd wordt toegelaten is nog onduidelijk. Een ding weet Stichting Kielegat zeker: ‘’We kunnen onze creativiteit geheid benutten op het schrift’’.

Polonaise van dansende woorden

De stichting is op zoek naar een carnavalesk gedicht waarbij creatief wordt omgegaan met taal, door een ‘polonaise van dansende woorden te creëren’. ‘’We willen weer eens ouderwets kunnen lachen. Geen vuurwerk van moeilijkdoenerij, geen dwangrijm of afgekeurde sinterklaasgedichten, maar een ludiek gedicht, niet te kort en niet te lang, waar het motto ‘Me doen’ut deez’jaor dubbel’ in verwerkt is.’’ Dat zijn ongeveer de enige criteria.

Inzenden

Gedichten kunnen nog vóór 22 januari 2022 worden ingestuurd naar pers@kielegat.nl. De gedichten zullen door een deskundige jury bestaande uit bekende, creatieve Kielegatters beoordeeld worden. Het winnende gedicht wordt tijdens de Oeleviering voorgelezen door een bekende Bredanaar en krijgt een plaats in het onderkomen van de Prins.

De drie beste gedichten worden geplaatst in de Kontklopper. Er is nog onduidelijk in welke vorm de Oeleviering gevierd zal worden. ‘’Maar afgelopen seizoen hebben we al eerder bewezen dat overal een oplossing voor is. Al dromen we nog steeds voor een Grote Kerk vol Kielegatters, wellicht op veilige afstand.’’