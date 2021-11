Breda kleurt oranje en vraagt zo meer aandacht voor geweld tegen vrouwen

BREDA - Geen oranjekoorts en voetbalgekte, maar aandacht voor geweld tegen vrouwen: dat is de reden waarom Breda vanaf vanavond oranje kleurt. Zowel de Grote Kerk, de Willemstraat en de Wilhelminafontein in Park Valkenberg kleuren vandaag oranje voor de campagne 'Orange the World'. De campagne duurt in totaal twee weken.

Met de campagne ‘Orange the World’ wil UN Women Nederland aandacht vragen zodat de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes hoger op de agenda komt te staan. Breda is dit jaar de 'gaststad'. Dat betekent dat de landelijke aftrap van de campagne in Breda wordt gehouden. Om 19.00 uur zal de Grote Kerk oranje kleuren om aandacht te vragen voor het thema. Veel gemeenten in Nederland kleuren op ditzelfde tijdstip hun gebouwen, fonteinen en straten oranje. De campagne duurt twee weken.

Dat Breda dit jaar is verkozen tot gaststad, is het gevolg van jarenlange betrokkenheid van de stad bij het evenement. ‘’Breda was de afgelopen paar jaar al een actieve gemeente in de campagne en we vinden het fantastisch dat we op 25 november daar de aftrap kunnen doen’, aldus Marije Cornelissen van UN Women Nederland. Breda heeft zich daarmee medestander verklaard.

Programma

Voorafgaand aan de ontsteking van de oranje lichten staat een vol programma op de planning. Zo worden er gesprekken gevoerd met diverse ervaringsdeskundigen van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), komt wethouder Greetje Bos aan het woord en vertellen medewerkers van politie en het Openbaar Ministerie wat beleidsmakers kunnen doen aan preventie tegen geweld tegen vrouwen.

Aandacht

De campagne Orange the World vraagt op deze dag extra aandacht voor de actie tegen geweld tegen vrouwen. In heel Nederland vinden allerlei activiteiten plaats om de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes hoog op de agenda te krijgen en te houden. UN Women Nederland coördineert de landelijke activiteiten. In Breda werken Zonta Breda, Soroptimistclub Breda, de Vereniging van vrouwen met hogere opleiding (VVAO-afdeling Breda) en de gemeente samen aan het campagne-programma. Zowel de Grote Kerk, de Willemstraat en de Wilhelminafontein in park Valkenberg kleuren in Breda oranje. Ook het Amphia doet mee: het ziekenhuis deelt mandarijnen uit.