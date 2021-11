Zware windstoten zorgden in Breda voor 50 omgewaaide bomen in één dag tijd

BREDA - Zware windstoten veroorzaakten eind oktober veel schade in Breda. Een kermisattractie van de najaarskermis stortte in en op meerdere plaatsen vielen bomen om. Naar aanleiding van de flinke storm en de schade die het met zich meebracht, stelde D66 vragen aan het college.

Omgevallen bomen en afgebroken takken zorgden op 21 oktober voor topdrukte bij de Bredase brandweer. Die dag werd code geel afgekondigd door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Wat de omvang van die schade was, is nu pas bekend geworden. ‘’Op dit moment is bekend dat rond de 50 bomen omgewaaid en omgevallen zijn,’’ aldus het college. Hoe groot de financiële schade is, is (nog) niet duidelijk. De afgelopen weken werd de schade van de storm verwijderd, bestrating hersteld en werden de gegevens geregistreerd.

Onderhoud

Aan de Hovenierstraat waaide een boom om, bij de Sophiastraat belandde een boom op de weg en ook aan de Twikkelstraat werd de straat geblokkeerd door een omgevallen boom. Om dit in de toekomst te voorkomen zal de gemeente de onderhoudsmethode Visual Tree Assessment (VTA) gaan toepassen, waarbij de bomen worden onderzocht op eventuele gebreken. ‘’Iedere gemeentelijke boom zal op deze manier worden gecontroleerd om aan de zorgplicht te voldoen. Daardoor neemt het risico van stormschade in het vervolg sterk af.’’

Vervanging

Op de vraag op welke manier de omgevallen bomen vervangen zullen worden en op welke termijn dat zal zijn, kan het college nog geen antwoord geven. ‘’De locaties worden de komende weken in beeld gebracht. Onze prioriteit is om de openbare ruimteveilig te stellen. Per locatie zal de herplanting worden uitgebracht, waarbij rekening wordt gehouden met het meegeven van voldoende groeiplaats en diversiteit in beeld en soorten.’’ De planning van die werkzaamheden is vooralsnog onbekend. Naar verwachting worden de werkzaamheden uiterlijk in het plantseizoen van 2022-2023 uitgevoerd. Het plantseizoen begint vaak in oktober en eindigt in april.