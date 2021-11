Druk op Amphia door coronapatiënten neemt toe: Heropening van de cohort en uitgestelde operaties

BREDA - Het aantal coronapatiënten in Amphia Ziekenhuis Molengracht is de afgelopen tijd gestaag toegenomen. Inmiddels liggen er zestig covid-patiënten in het Bredase ziekenhuis. Door het hoge aantal coronapatiënten heeft het ziekenhuis al meerdere reguliere operaties moeten annuleren. “Maar als de trend doorzet, zal dat komende week vaker gaan voorkomen”, laat een woordvoerder weten.

Amphia ziekenhuis Molengracht heeft de covid-cohortafdelingen opnieuw geopend. Het gaat om twee cohortafdelingen van 25 en 26 bedden. Die kunnen worden op- en afgeschaald op basis van de actuele situatie. “Het aantal covid-patiënten neemt weer gestaag toe. Dan werkt het beter om deze soort patiënten in clusters bij elkaar te leggen en niet verspreid door het ziekenhuis”, legt een woordvoerder uit. Momenteel worden er zestig covid-patiënten behandeld in het Bredase ziekenhuis. Tien daarvan liggen op de intensive care.

De gestage groei van het aantal ziekenhuisopnames van covid-patiënten heeft ook in Breda invloed op de reguliere zorg. “Het zijn besluiten die een ziekenhuis liever niet wil nemen, maar vanwege de toename van het aantal covid-patiënten heeft Amphia heeft al beperkt patiënten moeten afbellen”, aldus Amphia. En als het aantal nieuwe coronapatiënten niet snel afneemt, dan zal het effect op de reguliere zorg alleen maar groter worden. “Als de trend doorzet zal het de komende week vaker voorkomen dat de niet-acute zorg uitgesteld moet worden.”

Patiënten

Van het aantal coronapatiënten dat in Breda op de intensive care ligt, is zeventig procent niet gevaccineerd. Verder ziet het ziekenhuis momenteel weer veel oudere patiënten. “Tijdelijk waren er heel duidelijk na de vaccinatie minder ouderen opgenomen met Covid-19. Nu komen er toch steeds weer meer ouderen met Covid-19 in het ziekenhuis.” Maar liefst 90 procent van de coronapatiënten in Amphia 50 jaar of ouder. Van de huidige opnames is zestig procent 70 jaar of ouder. Grofweg de helft van de coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis heeft een BMI van 30 of hoger.