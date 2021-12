375 Bredanaars gaven elkaar afgelopen jaar het ja-woord, stuk lager dan landelijk gemiddelde

BREDA - Afgelopen jaar stapten 375 Bredanaars in het huwelijksbootje. Dat is aanzienlijke minder dan de jaren ervoor. In Noord-Brabant werden er zo’n 2,7 huwelijken per 1000 Brabanders gesloten. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde.

Uit onderzoek van ThePerfectWedding blijkt dat afgelopen jaar 2,5 Bredase koppels per 1000 inwoners in het huwelijksbootje stapten. Dat is minder dan het gemiddelde van de provincie en nog minder dan het landelijk gemiddelde. Uit het onderzoek blijkt wel dat er in 2021 alweer een toename te zien is vergeleken met vorig jaar.

Corona-effect

De afname is volgens het onderzoek te wijten aan de coronacrisis. Door het virus werden vorig jaar veel bruiloften verplaatst of bewust kleiner gehouden. Maar na de versoepelingen in 2021 neemt dit ‘corona-effect’ op de trouwbranche gelukkig af. Er is weer meer mogelijk en dat is voor bruidsparen de reden om hun grote dag te vieren.

Echter, door de nieuwe maatregelen die 13 november ingingen, gooit 40,5% van de bruidsparen hun trouwplannen weer om. Iets meer dan de helft van deze bruidsparen kiest ervoor om hun trouwdag aan te passen aan de geldende maatregelen, maar velen verplaatsen de bruiloft geheel. Een kwart van de geplande bruiloften is inmiddels vanwege de coronamaatregelen twee keer of vaker uitgesteld.