Honderd pakketbezorgers rijden vanaf 2022 iedere dag vanuit nieuwe CityHub in Breda jouw pakketjes rond

BREDA - Zo’n 100 bezorgers die iedere dag ongeveer 90 routes rijden langs huishoudens, winkels en bedrijven in en rond Breda. Dat is de doelstelling van pakketbezorger DHL. Vandaag werd de eerste paal geslagen van de nieuwe ‘CityHub’ in Breda.

Met het slaan van een groene heipaal is vandaag de bouw gestart van de klimaatneutrale DHL Parcel CityHub voor Breda en omstreken. Het is de zesde van 26 nieuw te bouwen CityHubs in Nederland. De hub in Breda ligt aan het Spinveld, aan de westkant van de stad. Er is voor deze locatie gekozen, omdat hier goede aan- en afvoermogelijkheden via de snelwegen A16 en A27 zijn. Daarnaast is het centrum makkelijk te bereiken vanaf het Spinveld.

De ingebruikname van de hub staat gepland voor begin juni 2022. Op de CityHub rijden 100 bezorgers dagelijks circa 90 routes langs huishoudens, winkels en bedrijven in en rond Breda. Dat gebeurt veelal met elektrische bestelauto’s en uiterlijk in 2025 zelfs helemaal uitstootvrij.

Het feestelijke startschot van de bouw gebeurde in het bijzijn van wethouder Boaz Adank. “Top dat de zesde CityHub van DHL hier in Breda landt. Breda wil en gaat terug in CO2- uitstoot”, aldus de wethouder. “Vanuit deze locatie kan de stad met zero-emissievervoer worden bediend. En dat is een enorme stap naar een duurzamere, logistieke sector.“