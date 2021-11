Jonge tennistalenten vertegenwoordigen Breda op internationaal toernooi

BREDA - Zeven jeugdige tennistalenten zijn afgelopen week vertrokken naar het TEN PRO Global Junior Tour Toernooi op de Rafa Nadal Academy op Mallorca. De spelers uit Breda en omstreken spelen deze week een aantal wedstrijden spelen op het internationale toernooi. Quin Eygendaal uit Teteringen en Sebastiaan Ilsink uit Ulvenhout vertegenwoordigen Breda.

Trainer en oprichter Wouter Nooijen is enorm enthousiast dat er spelers van het Performance Center meedoen aan het toernooi: “Het is mooi om spelers zo gedreven en serieus met de tennissport bezig te zien. Onder begeleiding van coach Eric Pietersz wordt het een prachtige en zeer leerzame ervaring in hun tenniscarrière”. Eric Pietersz heeft veel ervaring opgedaan als nationaal coach van de tennisbond in Maleisië en Sri Lanka waarmee hij op alle continenten van de wereld is geweest voor internationale toernooien. In Maleisië was hij ook coach van het Davis Cup Team.

TEN-PRO organiseert jaarlijks negen internationale toernooien in Europa en de Verenigde Staten voor jonge tennistalenten. Ze richten zich op ambitieuze, hoog getalenteerde spelers in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. Rafael Nadal heeft een internationale tennisacademy opgericht in zijn woonplaats Manacor, Mallorca. Samen met zijn team en zijn voormalig coach en oom Toni Nadal hebben ze een uniek trainingssysteem ontwikkeld gebaseerd op Rafael zijn ervaring in het profcircuit. In november 2021 is de Academy op Mallorca het speelveld voor vele jongeren van over de hele wereld.



