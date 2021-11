Een middagje NAC in de horeca? Nieuwe maatregelen lijken roet in het eten te gooien

BREDA - Supporters van NAC mogen de club niet meer aanmoedigen in het Rat Verlegh Stadion. Maar omdat de wedstrijd van zaterdag al om 16.30 uur wordt gespeeld, bedacht NAC een alternatief waarmee ook de horeca gesteund zou worden: Een middagje NAC in de Bredase horeca. Maar of dat door kan gaan, is de vraag. Het lijkt erop dat nieuwe maatregelen roet in het eten gaan gooien.

Zaterdag 27 november speelt NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen Helmond Sport. Helaas voor zowel spelers als supporters zal dat opnieuw met lege tribunes zijn. Maar omdat de wedstrijd deze keer al ‘s middags begint, sloeg NAC de handen ineens met de horeca om er toch een mooi middagje NAC van te maken.

Tientallen Bredase horecazaken zijn van plan om NAC - Helmond Sport uit te zenden. Supporters kunnen dan gezamenlijk de wedstrijd kijken in de binnenstad. Zo wordt de saamhorigheid gestimuleerd, en krijgt de horeca een steuntje in de rug, was het idee van NAC. Maar nieuwe maatregelen lijken roet in het eten te gaan gooien.

Vanavond om 19.00 uur houden Mark Rutte en Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie. Hierin zullen nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Die zijn nodig omdat het aantal besmettingen na de invoering van de vorige maatregelen, waar lege stadions er één van was, niet genoeg gedaald is. Wat die nieuwe regels gaan worden, is nog niet duidelijk. Maar het OMT adviseert om alle niet-essentiële winkels en horeca vanaf 17.00 uur te sluiten. En in dat geval moet er dus ook door het initiatief van NAC en de horeca een streep worden gezet.