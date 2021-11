076AAN stuurt brandbrief naar demissionair kabinet: ‘Accepteer corona’

BREDA - ‘Corona-acceptatie in plaats van bestrijding’, dat is de boodschap die organisatie 076AAN wil overbrengen in de brandbrief die zij vandaag namens honderden burgers naar het demissionair kabinet hebben gestuurd. De organisatie van de muziekdemonstraties in Breda vreest onder andere voor een eerdere sluiting van de horeca, en wil daar een stokje voor steken.

Afgelopen week organiseerden de vier Bredase DJ’s nog een vredige muziekdemonstratie in de Bredase binnenstad tegen de nieuwe coronamaatregelen. Honderden mensen trokken die middag voor de tweede keer de straat op om tegengeluid te geven aan de coronamaatregelen. Toen dus eerder deze week nieuwe maatregelen uitlekten, gingen dan ook gelijk alle alarmbellen rinkelen bij de jongens van 076AAN.

Brandbrief

Vandaag stuurt de organisatie van 076AAN een brandbrief aan het demissionair kabinet. Ze lopen daarin vooruit op de maatregelen die vanavond gaan worden aangekondigd in de nieuwe persconferentie. Mogelijk zou dat gaan om een avondlockdown, waarbij niet-essentiële winkels en horeca om 17.00 uur moeten sluiten. En dat is tegen het zere been van 076AAN. In de brandbrief pleiten zij voor het ‘accepteren van corona in plaats van bestrijden’.

In de brandbrief deelt 076AAN verschillende kritische vragen van betrokken burgers met het kabinet. Die hebben zij verzameld onder hun volgers op Instagram. ‘’Het draagvlak voor maatregelen raakt op en het vertrouwen in de landelijke overheid was nog nooit zo laag dat het juist nu belangrijk is om burgers uit het hele land antwoorden te geven,’’ geeft een van de organisatoren Joost Eras aan. In de brandbrief worden verschillende onderwerpen aangesneden. ‘’Hoe zet het Kabinet zich momenteel in voor meer personeel in de ziekenhuizen?’’ en ‘’Hoe realistisch is het nog om burgers weer massaal te beperken met een lockdown of strengere maatregelen?’’ stellen zij onder andere.

De kern van de boodschap van 076AAN is in ieder geval duidelijk: Voer geen nieuwe maatregelen in voor de horeca en stop met de uitbreiding van de coronapas. De organisatie is al aan het kijken naar de mogelijkheid om een derde demonstratie te houden wanneer er toch nieuwe maatregelen worden doorgevoerd.