Fietsersbond: ‘Breda moet de fiets hoger op de agenda zetten’

BREDA - De fiets prominenter in beeld in Breda, dat is waar de fietsersbond naar streeft. Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 organiseerde de bond een ‘fietsdebat’, waarbij verschillende partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Maar door de strenge coronaregels kon dat niet doorgaan. De fietsersbond zoekt nu naar een alternatief. Want dat de fiets hoger op de agenda van de lokale politiek moet worden gezet, is wat de bond betreft zeker.

De Noordelijke Rondweg aanpakken of een autoluwe binnenstad: De Bredase fietsersbond heeft verschillende ideeën voor Breda. ‘’Maar we hebben zelf niet de middelen om daar verandering in te brengen,’’ legt voorzitter Ruud Janssens uit. Daarom wilde de bond het fietsdebat organiseren. De afgelopen jaren zouden fietsers volgens Janssens teveel buiten het vizier van de Bredase politiek zijn geraakt. ‘’Wij willen de fiets weer op de kaart zetten,’’ benadrukt hij.

Politieke agenda

Er zijn verschillende verkeerssituaties die Ruud liever anders ziet. ‘’Kijk naar de Westerparklaan waar regelmatig ongelukken gebeuren. Recentelijk zelfs nog een dodelijk ongeluk. Maar het gaat ook om andere problemen. Zo heb je op de Noordelijke Rondweg plekken waar je als fietser vijf minuten staat te wachten voor een stoplicht. Er zijn nog veel plaatsen en situaties die om verbeteringen vragen.’’ Janssens wil dat fietsvoorzieningen hoger op de politieke agenda worden gezet. ‘’De politieke partijen draaien als het ware mee aan ons stuur en bepalen zo de ruimte die de fietser binnen het verkeer mag en kan innemen. De Fietsersbond Breda is vooral benieuwd wat er de komende vier jaar van de diverse partijen verwacht kan worden.’’

Het fietsdebat zou eigenlijk plaatsvinden op 30 november, maar dat ging door de coronamaatregelen niet door. De fietsersbond is nog op zoek naar een alternatieve manier om met de politiek in gesprek te gaan over de toekomst van de fiets in Breda.

De Fietsersbond

De Fietsersbond Breda maakt zich sterk voor de positie van de fietser in het verkeer en de voorzieningen die er voor deze verkeerdeelnemer geboden worden. Hoewel Breda meer een autostad is, zien zij dat liever anders. ‘’Er zijn tal van positieve effecten door de fiets. Het is niet alleen gezonder, maar ook een stuk klimaatvriendelijker en het biedt veel plezier,’’ aldus Ruud.