Extreme drukte blijft uit in Bredase binnenstad tijdens Black Friday

BREDA – Volle winkeltassen, borden met ’50 procent korting’ en bizarre deals: Het is vandaag Black Friday. De Amerikaanse traditie wordt al jaren opgepakt door Nederlandse winkeliers waarbij ze veel korting en goede deals beloven, en dat zorgt meestal voor drukke winkelstraten. Toch viel die extreme drukte mede door het druilerige weer vandaag in Breda erg mee.

Paraplu’s en poncho’s zijn uit de kast getrokken: Verschillende Bredanaars gingen vandaag toch nog even de stad in voor de hoge kortingen. Vooral in de Eindstraat is het erg druk. In de straat zitten veel ketens gevestigd die veel Black Friday deals worden aanbieden. Bij Hunkemöller staat zo een lange rij tot buiten, maar bij kledingwinkel Levi’s staan slechts een paar mensen binnen. ‘’We hadden het eigenlijk wel drukker verwacht,’’ geeft winkelmedewerkster Anne aan. ‘’Het valt ons heel erg mee.’’

Record Store Day

Bij Velvet Music was het vanochtend druk. ‘’Toen stond er een hele rij voor de deur,’’ vertelt Arend van Maaren, eigenaar van Velvet Music. ‘’Twee keer per jaar, in april en in november tijdens Black Friday, vindt ‘Record Store Day plaats’.’’ Daarmee wordt de cultuur van een onafhankelijke platenzaak gevierd. ‘’We verkopen dan speciale platen van bijvoorbeeld U2, John Legend en Foo Fighters. En dat zorgt ervoor dat fans vroeg voor de deur staan,’’ legt hij uit. ‘’Het was vandaag drukker dan normaal op vrijdag, maar ik merk de afgelopen drie weken dan ook dat mensen ook alvast hun kerstinkopen doen.’’

De Bredase Amber is ook alvast haar kerstinkopen gaan doen. ‘’Toen ik hoorde dat de tijden van niet-essentiële winkels misschien vervroegd zouden worden, heb ik daar wel rekening mee gehouden,’’ legt ze uit. ‘’Dus ik ben toch even een uurtje de stad in te gaan om alvast wat kerstinkopen te doen.’’ Niet iedereen is vandaag specifiek voor de koopjesdag de stad ingegaan. ‘’Ik wist eigenlijk niet dat het vandaag Black Friday was, maar ik had al gepland om naar de stad te gaan,’’ geeft de fanatieke winkelster Wieteke aan. Ze liet zich niet tegenhouden door het weer. ‘’De korting kwam eigenlijk wel goed uit, want ik heb al aardig wat gekocht.’’

Niet meedoen

Hoewel veel winkels grote borden en vlaggen met kortingen presenteren, doen niet alle winkels mee aan Black Friday. Bij cadeauwinkel WAAR in de Houtmarktpassage is het zo erg rustig; zij delen vandaag geen korting uit. ‘’We zijn een eerlijk en duurzaam concept. De koopjesdag gaat dan ook in tegen onze idealen,’’ geeft winkelverkoopster Demi aan. ‘’Mensen komen eerder naar binnen om even te schuilen voor de regen dan dat ze daadwerkelijk iets kopen.’’ En ook bij kledingwinkel UNC in dezelfde winkelstraat is het rustig. Ook zij hebben buiten hun sale geen extra aanbiedingen. ‘’Dan zouden we zo door onze kerstcollectie zijn,’’ vertelt kassamedewerkster Valerie.