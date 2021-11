Nederland in avondlockdown: Bijna alles om 17.00 uur dicht, scholen blijven open

BREDA - Nederland gaat in een avondlockdown. Dat betekent dat niet-essentiële winkels, restaurants en cafés, bioscopen en theaters, musea, pretparken, sportscholen en de amateursport allemaal om 17.00 uur dicht moeten. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Deze ‘lockdown’ duurt in ieder geval drie weken.

Met ingang van zondag 28 november is tussen 17.00 uur en 05.00 uur alles in Nederland gesloten, van cafés tot kappers en van sportscholen tot evenementenhallen. Dat meldde Mark Rutte. Er gelden een paar uitzonderingen, zoals supermarkten en drogisterijen. Die mogen openblijven tot 20.00 uur. Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden. Professionele sportwedstrijden mogen ook gewoon doorgaan, maar wel zónder publiek. “De ondernemers die hard worden getroffen zullen we niet in de steek laten.”

Verplicht mondkapje

Een ander besluit is dat de verplichte 1,5 meter afstand en het verplichte mondkapje worden uitgebreid naar de plekken waar een vaste zitplaats geldt. Denk aan bijvoorbeeld de horeca, bioscopen en theaters. Het mondkapje moet op als je loopt, dus bijvoorbeeld als je naar het toilet gaat. Als je zit, mag het mondkapje af. Dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, betekent dat er ongeveer 1/3 van de bezetting gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld theaterzalen en restaurants. Op doorstroomlocaties, zoals winkels en beurzen, gaat een norm gelden van 1 persoon per vijf vierkante meter.

Onderwijs wel open

Het onderwijs blijft open. “Niet omdat er geen besmettingen zijn, maar omdat de maatschappelijke impact voor kinderen gigantisch is. In die afweging willen we scholen ontzettend graag openhouden.” Dat gaat wel gepaard met extra maatregelen, zoals verplichte looproutes in scholen en mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 en bij middelbare scholen. Ouders worden gevraagd om kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. “Daarnaast willen we dat leraren en leerlingen vanaf groep 6 en in het hele voortgezet onderwijs twee keer per week een zelftest gaan doen.”

Extra maatregelen

Overige maatregelen zijn dat het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand’. En ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest. Daarnaast deed Rutte een oproep aan ouderen vanaf 70 jaar: houd afstand van jonge kinderen. “Pak toch wat vaker de tablet erbij om te facetimen, want het blijft een feit dat ouderen gevoeliger zijn voor het coronavirus. Ik snap dat mensen graag Sinterklaas willen vieren, maar doe dat dan klein met maximaal één huishouden.”

De maatregelen duren drie weken. Op dinsdag 14 december volgt een nieuw weegmoment.