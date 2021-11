Leger des Heils zamelt geld in voor buurthuiskamer Hoge Vucht: ‘Zo’n locatie is echt een vangnet’

BREDA - Aankomende week gaan de collectanten van het Leger des Heils langs de Bredase voordeuren om geld op te halen voor hulp aan kwetsbare mensen. Van het opgehaalde geld wordt de buurthuiskamer aan de Thomas Vincidorstraat in Breda gesubsidieerd.

Het Leger des Heils heeft verspreid over Nederland ruim honderd buurthuiskamer. In Breda is deze buurthuiskamer te vinden aan de Thomas Vincidorstraat, die als doel heeft om mensen uit een sociaal isolement te halen of om dit isolement te voorkomen. Buurtbewoners van de Hoge Vucht kunnen elkaar daar leren kennen, waardoor er gewerkt wordt aan hun sociale netwerk. Samen kunnen ze een kopje koffie drinken, een spelletje spelen of een maaltijd eten. Ook is er ruimte voor een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehandskleding. Daarnaast wordt er op steeds meer locaties schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. “Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet”, schrijft het Leger des Heils. “Bovendien wordt zo de buurt versterkt.”

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is echter niet gesubsidieerd. Het bestaan is volledig afhankelijk van giften en donaties. Daarom gaan Bredase collectanten van het Leger des Heils tussen maandag 29 november en zaterdag 4 december de staat op om geld op te halen voor hulp aan kwetsbare mensen. De volledige opbrengst gaat naar de lokale buurthuiskamer. Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils een mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven.

