Flashmob voor opening van kledingwinkel verrast winkelend publiek in Houtmarktpassage

BREDA - Winkelend publiek zal daarnet even raar opgekeken hebben. In de Houtmarktpassage vond om 12.00 uur namelijk een flashmob plaats. De spontane show is ter gelegenheid van de opening van een kledingwinkel.

Nietsvermoedend liepen veel Bredanaars zaterdagmiddag winkel in, winkel uit in de Houtmarktpassage, toen uit het niets ‘Taint what you do van Jimmie Lunceford begon te spelen. Vervolgens begonnen steeds meer mensen spontaan te dansen in de passage. Veel mensen stopten waar ze mee bezig waren en bleven naar het optreden kijken. Toen het lied eindigde en de dansers weer tot stilstand kwamen, viel er een groot applaus te horen.

De spontane actie was ter gelegenheid van de opening van Betty Bozz Dames kledingwinkel, die officieel geopend werd na de flashmob.