NAC wint van Helmond Sport: De mooiste foto’s

BREDA - NAC wist gisteren in eigen huis te winnen van Helmond Sport. De wedstrijd eindigde in een 1-0 zege voor de Bredanaars. Onze fotograaf Peter Visser was aanwezig en wist weer enkele fraaie beelden te schieten. Bekijk ze hier.

NAC wist gisteren in eigen huis te winnen van Helmond Sport. De wedstrijd eindigde in een 1-0 zege voor de Bredanaars. Hierdoor konden ze weer drie punten bijschrijven. Het enige doelpunt werd gemaakt door Adiléhou in minuut 89. Aankomende vrijdag speelt NAC een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.