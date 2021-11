Code geel: KNMI waarschuwt voor gladheid

BREDA - Bredanaars die vanochtend de weg op gaan, moeten uitkijken voor gladheid. Dat is de waarschuwing van het KNMI. Het KNMI heeft Code geel afgekondigd.

Het is een koude maandagochtend. De vorst aan de grond van afgelopen nacht heeft ervoor gezorgd dat regen op het wegdek is bevroren, en dus zorgt voor gladde wegen. Ook is er plaatselijk winterse neerslag gevallen. “Vanochtend is het vooral landinwaarts plaatselijk glad door bevriezing en mogelijk ook door buien die aanleiding kunnen geven tot gladheid wegens hagel, natte sneeuw en verder landinwaarts lokaal ook ijzel. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden”, waarschuwt het KNMI. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. “De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend.”

Ook de ANWB waarschuwt weggebruikers voor gladheid. Er staat om 08.00 uur ruim 150 kilometer file, waarvan 10 kilometer op de A16 bij Breda richting Rotterdam. Daar is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht.