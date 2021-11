Vroege sluitingstijd is dilemma voor de horeca: Mikken op de lunch of doordeweeks dichtgaan?

BREDA - Het is voortaan stil op straat na 17.00 uur. Alle verenigingen, winkels en horeca moeten na 17.00 uur de deuren sluiten. En dat zorgt voor een flink dilemma voor veel horecaondernemers. Zo overweegt bijvoorbeeld Dok19 het om alleen nog maar in het weekend de deuren te openen. En ook 5. By Cas geeft aan dat 17.00 uur een tijd is waar hij ‘niets aan heeft’.

Uitgebreid dineren tot middernacht. Dat is wat de gasten van 5. By Cas het liefste doen. Maar voortaan moet Cas zijn deuren al om 17.00 uur sluiten. “Ons publiek kwam altijd pas rond half zeven of zeven uur en zij zaten er dan tot twaalf uur, dus dat is nu wel erg lastig. We moeten nu gewoon even gaan kijken wat we nu dan tot vijf uur wel kunnen doen.” Cas had het liever anders gezien. “Naar mijn mening hadden ze beter gewoon alles even dicht kunnen gooien ongeveer twee weken. Ik heb namelijk niks aan vijf uur. Ik geloof ook niet dat de besmettingen in de horeca zitten.”

Om het vol te kunnen houden, zijn goede steunpakketten vanuit de overheid nodig. “Dit gaat nog zeker drie maanden duren. Ik houd het dan gewoon niet meer vol of er moeten vanuit de overheid hele stevige steunpakketten komen. Vorige keer mocht ik daar zelfs geen gebruik van maken omdat ik starter was.”

Cas is niet de enige horecaondernemer die uitkijkt naar nieuwe steunpakketten. Ook Dok19 heeft de steunpakketten nodig om alle dagen van de week open te kunnen blijven. “Door de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, heb ik besloten om vandaag en morgen dicht te blijven”, laat eigenaar Roger weten. Hij is zeker niet de enige die die keuze heeft gemaakt. Zo is bijvoorbeeld ook Eten en drinken By Brigitte in Bavel door de maatregelen gesloten. Roger:“Deze beslissing vind ik oprecht wel lastig, maar door open te gaan zijn de kosten helaas simpel weg groter dan de opbrengsten. Morgen wordt bekend wat de steunpakketten worden, dan zijn er voor mij twee opties. Of we gaan zoals iedereen gewend is van Dok alle dagen open van 11.00 uur tot 17.00 uur, of enkel op vrijdag zaterdag en zondag.”

Ook Cas is nog aan het kijken naar wat voor hem mogelijk is. “We moeten nu denk ik wel inzetten op de lunch. Misschien dat we iets gaan doen met take-away, daar zijn we nog niet echt over uit.”