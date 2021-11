GGD West-Brabant sluit locatie Kasteelplein en concentreert vaccineren bij Breepark

BREDA - Vanaf vandaag is de pop-up locatie van GGD West-Brabant aan het Kasteelplein gesloten. Inwoners van Breda en omgeving halen – zonder afspraak – hun eerste of tweede vaccinatie op de locatie Breepark, Bavelseparklaan 10 in Breda.

“De omstandigheden van de tijdelijke pop-up locatie aan het Kasteelplein sluiten niet meer aan bij het huidige vaccinatiebeleid. Voor zowel bezoekers die een vaccinatie komen halen, als voor eigen medewerkers van de GGD”, vertelt programmamanager Marcel de Lusenet. De anderhalve meter maatregel én de huidige weersomstandigheden maken de locatie verre van ideaal op dit moment. Marcel: “Met de nieuw aangekondigde maatregelen van enkele weken geleden en van vrijdag 26 november, stijgt het aantal bezoekers van deze locatie. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dat betekent ook dat we nu geen anderhalve meter meer kunnen waarborgen om mogelijke besmettingen te voorkomen. Dat boven op de kou waarin mensen vaak buiten moeten wachten en onze medewerkers werken, heeft de sluiting bespoedigd.

Breepark daarentegen biedt wel goede faciliteiten. “De locatie is goed bereikbaar, mensen parkeren er makkelijk, halen binnen hun vaccinatie en wachten ook binnen ter observatie”, besluit Marcel. Al met al een betere vaccinatielocatie en goed alternatief op Kasteelplein.

Breepark

De locatie bij Breepark, die sinds maandag 22 november weer opnieuw is geopend als vaccinatielocatie, biedt GGD West-Brabant de inwoners van Breda en omgeving vaccinaties aan voor de boosterprik en de eerste of tweede vaccinatie. Voor de boostervaccinatie maken mensen vooraf een afspraak, voor de eerste of tweede vaccinatie lopen mensen vrij binnen.