Weerbericht Breda: ‘Komende dagen elke dag regen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 29 november en de komende dagen.



Brabant ligt maandag nog onder de invloed van een lagedrukgebied over het vasteland van Europa. Dat geeft buien. In de nanacht naar dinsdag gaat het regenen door de komst van een nieuw lagedrukgebied bij Schotland. Zij brengt beduidender zachte lucht mee.



Verwachting voor maandag 29 november

Voor het resterende deel van de middag nog wat plaatselijke regenbuien. Het voelt waterkoud aan bij maximaal 5 tot 6 graden. De wind waait gemiddeld matig uit het noordwesten, 3 Beaufort. In de avond is het tijdelijk droog voordat het in het tweede deel van de nacht naar dinsdag opnieuw gaat regenen.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 30 november

Een bewolkt slot van november. Nu en dan regent het. Het wordt met 10 graden aanzienlijk zachter. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, gemiddeld 4 tot 5 Beaufort. Rukwinden tot 60 km/u.



Woensdag 1 december

De dag begint met regen. Lokaal kan er behoorlijk wat vallen. Later op de middag opklarend en nog een enkele bui. De wind draait van zuidwest naar west. Gemiddeld is ze matig tot vrij krachtig. Er komen windstoten voor tot 70 km/u. Maxima tot 10 of 11 graden al vroeg op de dag. Met de opklaringen wordt het frisser.



Donderdag 2 december

We zijn donderdag terug bij het weertype van maandag, wisselend bewolkt met lokaal winterse buien. Tussendoor ook wat zonneschijn. De wind waait matig, 3 Beaufort uit het noordwesten. Guur weer met maximaal 5 of 6 graden.

Zo was het weer zondag 28 november 2021

Maximumtemperatuur: 4,2 graden

Minimumtemperatuur: 0,2 graden

Neerslag: 2,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 29 november 2021 om 15:00 uur