Atlete Nadine Broersen kondigt eerste zwangerschap aan

BREDA - Nadine Broersen heeft heugelijk nieuws gedeeld. De Sprint-atlete is in verwachting van haar eerst kindje.

Nadine Broersen heeft vandaag via twee foto's op Instagram haar zwangerschap bekend gemaakt. Op de eerste foto is Broersen te zien met strakke buikspieren, en op de tweede foto zien haar volgers een mandje met knuffels en foto's van de echo. "Bye Bye abs... Hello Baby...", schrijft Broersen erbij.

Broersen is uitgerekend in mei 2022. "Volgend jaar zal anders zijn dan andere jaren, maar wel heel bijzonder! Ik train zo goed als mogelijk door met ogen op de Olympische Spelen in Parijs 2024"

Broersen is geboren in Hoorn en verhuisde op jonge leeftijd naar Dongen. In 2007 startte ze bij atletiekvereniging Sprint. Broersen deed mee aan de zevenkamp bij de Olympische Spelen in Tokio, maar moest afhaken vanwege een blessure.