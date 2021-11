Ulvenhout neemt afscheid van een unieke Bosuil: Henk Bos

ULVENHOUT - Zondag 28 november nam Ulvenhout afscheid van een bijzondere dorpsgenoot: Henk Bos. Liefhebbende en zorgzame echtgenoot, vader en opa. Lid in de Orde van Oranje Nassau en erelid van Stichting Ulvenhouts Carnaval (S.U.C). “Henk heeft een tastbare bijdrage geleverd aan de Ulvenhoutse gemeenschap in het algemeen, en aan het Bosuilse Carnaval in het bijzonder.”

Wie een vrijwilliger nodig had, kon op Henk rekenen. Zo zette hij zich in voor de S.U.C, de tweejaarlijkse Vlooienmarkt, het “Ulvenhout Urban Open” golftoernooi, en recenter Boerderij De Pekhoeve en de vernieuwde speeltuin op het Pekhoeveterrein. Henk was ook een aantal jaar lid van de Ulvenhoutse Dorpsraad. Niet voor niets ontving hij op zijn 60e verjaardag in 2014 een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor de samenleving.

Drijvende kracht

Henk was een drijvende kracht binnen de S.U.C. Altijd aanwezig, maar nooit op de voorgrond; iemand op wie je blind kon vertrouwen. Samen met zijn vrouw Hanny heeft hij jarenlang de Jeugdraad begeleid. Hij heeft de wederopstanding van het Bosuilse Carnaval mee vormgegeven als Raadslid, penningmeester en Boswachter, en was een steun en toeverlaat voor iedereen. Ook nadat hij zijn taken officieel had overgedragen.

Erehaag

Op zijn laatste tocht door Ulvenhout werd Henk van zijn huis aan de Rooiakker door diverse vertegenwoordigers van het Bosuilse Carnaval begeleid naar de Pekhoeve, waar leden van de S.U.C een erehaag voor hem vormden. Daarna vond in zijn ‘tweede huis’ een herdenkingsbijeenkomst voor hem plaats waar verbondenheid overheerste. Naast verdriet was er ook volop ruimte voor een lach. Iets dat Henk gezien zijn gevoel voor humor zeker gewaardeerd zou hebben.

Blijvende herinnering

Het hoofdstuk over de Boswachter in het jubileumboek ’55 jaar Carnaval in Bosuilendorp’ vormt een blijvende herinnering aan Henk. Net als het Henk-dansje, de diverse polonaise-varianten die hij heeft geïntroduceerd en de opname die de Bosuilen op zijn initiatief hebben gemaakt van het Bosuilse carnavalslied ‘De Grimhuyserpoort’. Vanzelfsprekend werd dat zondag live uitgevoerd als eerbetoon aan Henk. Met een Schrobbelér en een worstenbroodje werd op Henks nagedachtenis geproost.