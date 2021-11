Bredase horeca zet in op afhaal: ‘Met Wintersteegje bieden we ieder wat wils’

BREDA - De nieuwe maatregelen vallen bij horeca-ondernemers rauw op hun dak. Maar dat zij niet stil zijn gaan zitten, is wel duidelijk. Zo openen veel zaken opnieuw hun afhaalloket. En bij Winterhaven opent woensdag het nieuwe ‘Wintersteegje’: Een samenwerking tussen verschillende zaken met eten en drinken voor iedere Bredanaar.

“We gaan niet bij de pakken neer zitten en hebben iets nieuws bedacht: Winterhaven Goes Wintersteegje”, vertelt Tessa Maarschalkerweerd van Winterhaven enthousiast. “Bij Wintersteegje kan iedereen vanaf woensdag een wijd assortiment aan dranken en gerechten afhalen.”

Wintersteegje bestaat uit drie afhaalloketten. De eerste kraam biedt Bredanars warme dranken zoals glühwein en koffie. De tweede kraam is gericht op bier. “Speciaal voor de bierliefhebbers hebben we een wisselende bierkaart. Zo valt er altijd iets nieuws te proeven.” De derde kraam wordt gerund door Borrelplank Breda. Zij hebben een To Go menukaart samengesteld met allerlei hapjes, zoals hotdogs, Flammkuchen, friet en snacks. “Voor ieder wat wils dus!”

De ondernemers van Wintersteegje zijn zeker niet de enige die zich deze decembermaand weer richten op afhalen. Zo is ook ‘t T-huis weer gestart met het to go loket. “Loop na 17.00 langs voor je after diner drankje, wat warms te snacken, een koud pilsje in de regen of voor een gezellig gesprekje met één van onze toppers!”