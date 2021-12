Ilona wandelt regelmatig met alpaca’s door de Beekse polder: ‘Ze lopen keurig mee’

PRINSENBEEK - Wie het erf van Johan, Ilona, Isa en Lotte Schalk aan de Weimersedreef in Prinsenbeek oploopt, wordt al begroet door een grote beestenboel. Kippen, ezels, schapen, paarden, minikoeien, katten en honden scharrelen vredig rond. En ook hebben ze meerdere alpaca’s, waar ze regelmatig mee aan de wandel gaan.

Vier jaar geleden verhuisde de familie Schalk van Sprundel naar de Weimersedreef in Prinsenbeek waar ze de boerderij van Johans ouders over konden nemen. De vijf hectare grond biedt genoeg ruimte voor al het hobbyvee. Twee en half jaar geleden kwamen daar de alpaca’s bij, een grote wens van Johan en Ilona. Inmiddels zijn twee merries drachtig van hengst Frits en breidt de kudde in het voorjaar verder uit. De dieren bestaan nu uit Frits (zwart), Romy (bruin), Lobke (wit) en Sjakie (wit).

“Het zijn zulke leuke nieuwsgierige dieren”, geeft Ilona aan. “We wandelen ermee in de polder. Ze lopen keurig aan het halstertje. Het liefst nemen we de hele kudde mee, want de dieren zijn het liefst samen.” Ook mogen ze wel eens mee naar het Anbarg in Etten-Leur waar Ilona werkt, zodat de bewoners ze kunnen knuffelen. Ook staan ze elk jaar bij het tuincentrum waar kinderen ze kunnen aaien, kroelen en borstelen.

De dieren krijgen hooi, gras en speciale brokjes. Eén keer per jaar scheert Johan de dieren. De alpacawol gebruikt Ilona om te vilten of ermee te knutselen. Ze heeft ook een spinnenwiel, maar die gebruikt ze nog niet vaak. “Dat is echt iets voor als ik met pensioen ga, dat is heel veel werk. Alpacawol kun je voor veel dingen gebruiken, bijvoorbeeld in jassen, sjaals, dekens en tassen! Dat is heel mooi.”