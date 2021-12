De meteorologische winter is begonnen: ‘Vanaf donderdag kans op hagel en natte sneeuw’

BREDA - De meteorologische winter is vandaag begonnen. En daarmee zet ook een daling van de temperatuur is, meldt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. “Na twee zachte en onstuimige dagen zorgt een noordwestenwind vanaf donderdag voor een daling van de temperatuur. Er vallen buien en daarbij is ook kans op hagel en natte sneeuw.”

Vanavond markeert de overgang van zacht en onstuimig naar licht winters weer. De wind draait van het westen naar het noordwesten en neemt steeds verder in kracht af. Koude lucht afkomstig vanuit het noordwesten brengt vervolgens(winterse buien met zich mee. Donderdag trekken deze winterse buien over ons land. Het zwaartepunt ligt boven de kustprovincies, maar sommige exemplaren weten ook verder het land in te trekken. Bij deze buien is kans op hagel en wat natte sneeuw.

Tijdens een intensieve winterse bui kan het vooral door hagel tijdelijk even wit kleuren, maar met temperaturen tussen 5 en 7 graden is het snel gedaan met de winterse taferelen. Door de gure noordwestenwind komt de gevoelstemperatuur tijdens een winterse bui wel rond het vriespunt uit.

Kansen op aanhoudend winterweer

Vrijdag raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Dieper landinwaarts kan vooral later in de middag en in de avond tussen de regendruppels door ook wat natte sneeuw naar beneden komen. Het weekend begint waarschijnlijk met een grijze en natte dag. Met 6-7 graden wordt geen winterse neerslag verwacht. Vanaf zondag wordt het langzaam weer wat kouder. De kans op vorst in de nacht neemt toe en er is kans op winterse buien. Zondag wordt het 3 tot 6 graden en na het weekend kan de temperatuur nog iets dalen.

Voor meteorologen en klimatologen is de winter vandaag begonnen. De meteorologische winter duurt voor hen precies drie kalendermaanden, namelijk december, januari en februari. De astronomische winter begint pas later. Die start op 21 december.