Toch geen schaatsbaan bij de Pekhoeve: Ulvenhout on Ice moet eerste editie annuleren

ULVENHOUT - De organisatie van Ulvenhout on Ice heeft besloten een streep te zetten door de plannen voor het winterse evenement in het dorp. Er zal geen schaatsbaan worden opgebouwd op het veld bij de Pekhoeve, en ook de geplande activiteiten gaan niet door. “Het is heel teleurstellend, maar we merkten dat veel dorpsbewoners het ook wel aan zagen komen. Het risico is gewoon te groot”, vertelt Petra de Meulder.

Wat was het enthousiasme groot in Ulvenhout voor de eerste editie van Ulvenhout on Ice. Op een oproep voor vrijwilligers reageerden ruim honderd mensen. En de aanmeldingen voor het curling toernooi liepen zo goed dat alle plekken al vergeven waren. Maar afgelopen weken werd de situatie rond de eerste editie van het winterse evenement steeds onzekerder door de nieuwe coronamaatregelen. En de persconferentie van afgelopen vrijdag was voor Ulvenhout on Ice de druppel die de emmer deed overlopen. “De onzekerheid is gewoon te groot”, legt Petra de Meulder van de organisatie van Ulvenhout on Ice uit.

Voor Ulvenhout on Ice zijn de financiële risico’s te groot. Het zou namelijk pas de eerste editie worden voor de nieuwe zelfstandige stichting Ulvenhout on Ice. “Wanneer je zo’n evenement voor de eerste keer organiseert, heb je nog geen financiële buffer. Bovendien kunnen we er niet vanuit gaan dat de maatregelen zoals ze nu zijn, heel december blijven gelden. Voor ons is het niet mogelijk om het evenement te organiseren met zoveel onzekerheid.” Ook door alle activiteiten is een streep gezet. Zo zou er bijvoorbeeld een nieuwjaarsduik worden georganiseerd. “We willen niet iets organiseren dat tegen het gezond verstand ingaat. Als we allemaal onze contacten moeten beperken, willen wij niet een activiteit organiseren waarmee we iedereen oproepen om samen te komen.”

Hoop houden

Dat Ulvenhout on Ice 2021 niet door zal gaan, betekent niet dat de organisatie deze decembermaand stil blijft zitten. “We houden de persconferenties natuurlijk goed in de gaten. Als het op een gegeven moment wel weer mogelijk wordt om iets kleins te organiseren, dan willen we dat zeker gaan doen. We roepen mensen dus op om onze socials goed in de gaten te blijven houden.”

Ook heeft Ulvenhout on Ice de nieuwe datum voor de eerste editie van het evenement als vastgelegd. Van 17 december 2022 tot en met 7 januari 2023 moet de schaatsbaan in Ulvenhout er dan eindelijk écht gaan komen.

Over Ulvenhout on Ice

Het idee voor het winterevenement met een schaatsbaan ontstond een paar jaar geleden bij de Ondernemersvereniging. Zij zochten de samenwerking met Ulvenhout Leeft, en daaruit is de zelfstandige stichting Ulvenhout on Ice ontstaan. De stichting wilde in december 2020 de eerste editie van het evenement organiseren, maar moest het toen uitstellen vanwege de lockdown. Ook in 2021 leidden strenge coronaregels tot annulering. In 2022 hoopt de stichting dan eindelijk de eerste editie van Ulvenhout on Ice te kunnen realiseren.