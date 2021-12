Parkeerdruk op Graaf Hendrik III Plein fors toegenomen, gemeente stelt blauwe zone in

BREDA - Wie wil parkeren op het Graaf Hendrik III Plein moet de laatste weken regelmatig lang zoeken naar een plekje. De parkeerdruk op het plein is namelijk fors toegenomen door de invoering van het betaald parkeren in de wijk Zandberg. Daarom voert de gemeente Breda nu een tijdelijke blauwe zone in voor een deel van het plein. Parkeren is daar dan nog maar twee uur toegestaan.

Wil je met de auto even snel langs de bakker, slager of supermarkt gaan? Dan is het handig als er een parkeerplek voor de deur vrij is. Maar voor klanten van de winkels aan het Graaf Hendrik III Plein is dat tegenwoordig lang niet meer altijd het geval. En ook omwonenden vinden er steeds moeilijker een plekje. Sinds in de wijk Zandberg het betaald parkeren is ingevoerd, is de parkeerdruk op het Graaf Hendrik III Plein fors toegenomen. Mensen die vroeger hun auto in de wijk Zandberg parkeerden, kiezen er nu voor om hun auto voor lange periodes op het Graaf Hendrik III Plein te zetten. Daarom grijpt de gemeente Breda in.

Een gedeelte van het Graaf Hendrik III Plein zal voortaan een blauwe zone zijn. Dat betekent dat bezoekers een parkeerschrijf voor de voorruit moeten leggen en er maximaal twee uur mogen parkeren. De blauwe zone zal gelden voor iets minder dan de helft van het aantal parkeerplekken op het plein, zodat omwonenden ook gewoon op het plein kunnen blijven parkeren. “Daarnaast wordt de parkeerschijf-zone ingesteld van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Buiten deze tijden mag op de parkeerplaatsen normaal geparkeerd worden”, aldus de gemeente.

Op de lange termijn wil de gemeente Breda ook op het Graaf Hendrik III Plein betaald parkeren invoeren. De blauwe zone is dus tijdelijk.