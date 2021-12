WinterWonderBeek gaat in afgeslankte vorm door

BREDA - De organisatie van WinterWonderBeek heeft gekozen voor een afgeslankte vorm van het winterse evenement in het dorp. Zo zal er geen dit jaar geen schaatsbaan worden opgebouwd, maar kunnen Bekenaren wél genieten van onder andere de roetsjbaan, de verlichte huizenroute en de kerstboom.

Van 16 december tot en met 6 januari wordt Prinsenbeek volledig omgetoverd tot WinterWonderBeek. Bekenaren kunnen dan wekenlang genieten van een gezellige winterse sfeer in het dorp. Gisteren heeft de organisatie, in overleg met de gemeente, besloten om dit jaar voor een afgeslankte vorm van het evenement te kiezen. Door de huidige coronasituatie is het helaas niet mogelijk om alles te organiseren, maar dat mag de pret niet drukken. “Er zijn gelukkig ook genoeg activiteiten waar we nog wél mogelijkheden in zien.”

Zo gaat ze paxton roetsjbaan, de Poppelaars Tuincentrum kerstboom en de verlichte huizenroute wél door. De schaatsbaan daarentegen wordt dit jaar niet opgebouwd. “Ook zal WinterWonderBeek geen horeca faciliteren.”

De Paxton Roetsjbaan, de Poppelaars Tuincentrum Kerstboom en de verlichte huizenroute zijn activiteiten die in zijn geheel buiten plaatsvinden. “Met de geldende coronamaatregelen is dit goed en veilig te organiseren. Voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers”, aldus de organisatie. “Voor de schaatsbaan en de activiteiten erom heen geldt dat wij de veiligheid niet kunnen waarborgen en daarom is besloten dat er dit jaar geen schaatsbaan komt.”