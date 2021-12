De Bommel slaat de handen ineen met de Moerbei en serveert voortaan lunch

BREDA - De strenge coronamaatregelen dwingen horecaondernemers om creatief te zijn. En dat geldt ook voor het team van café de Bommel. Zij richten alle pijlen op de nieuwe lunch die de Bommel aanbiedt in samenwerking met de Moerbei.

Een hapje eten terwijl je bij de Bommel zit? Dan viel je al snel terug op bitterballen of een tosti. Maar sinds dit najaar biedt het café in de Halstraat een volwaardige lunch aan. En nu de coronaregels flink zijn aangescherpt, richt het café al zijn pijlen op de lunch. “Ons idee was om het rustig op te starten en het geleidelijk onder de aandacht te brengen”, legt Jan Cees Kluft van de Bommel uit. “Maar door de nieuwe coronaregels moeten we er nu ineens flink vaart achter zetten.”

De sluiting van de horeca na 17.00 uur was voor de Bommel een klap. “De sluiting zat eraan te komen en is voor ons net zoals voor vele van onze collega’s enorm vervelend. December is voor ons een belangrijke maand, en nu gaat voor de tweede keer de maand in rook op.” Gelukkig mag lunch serveren nog wel. Want sinds september heeft het café een eigen lunchkaart, waar Jan Cees erg trots op is. “De lunch is van hoge kwaliteit tegen een hele gunstige prijs. We kunnen dit doen omdat we nauw samenwerken met de Moerbei. Dat is een organisatie in activering en dagbesteding. Dit betekent dus dat onze lunch ook sociaal en maatschappelijk een doel dient.”

Momenteel is de lunch nog niet alle dagen van de week te bestellen. “Momenteel serveren wij de lunch van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur maar hopen in de toekomst dit uit te breiden naar de hele week. En dan is het ook zeker niet alleen tijdelijk tijdens de coronaperiode. We willen dit echt blijvend aanbieden in de Bommel.”