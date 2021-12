Nieuwjaarsreceptie in Grote Kerk officieel van de baan: ‘Laten we elkaar niet uit het oog verliezen’

BREDA - De nieuwsjaarsreceptie in de Grote Kerk is officieel van de baan. Bredanaars die het jaar graag wilden inluiden met samen met de gemeenteraad, zullen nog een jaar moeten wachten. Door de aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk om samen te toosten.

Normaliter proost de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders het liefst met zoveel mogelijk Bredanaars op het nieuwe jaar tijdens een nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk. Tijdens de gezellig middag lopen de Bredase politici rond met dienbladen vol hapjes en drankjes. Ook dit jaar had de gemeente gehoopt de Bredanaars te kunnen begroeten op 8 januari 2022, maar helaas. Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de receptie opnieuw niet doorgaan.

Vorig jaar zaten we tijdens de jaarwisseling in een volledige lockdown, waardoor ook toen de nieuwjaarsreceptie niet doorging. Verder vindt traditioneel de nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk in Breda elk jaar plaats. Enkel in 2012 en 2013 ging deze niet door; dat was vanwege de bezuinigingen. De jaren daarna besloot de gemeente het anders aan te pakken en zelf aan de slag te gaan met een goedkopere receptie als uitkomst.

Alternatief

De gemeente vind het jammer dat ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie niet door kan gaan. “Maar laten we digitaal dan zoveel mogelijk met elkaar in contact blijven”, schrijft de gemeente. “Wil je iets delen met de raad? Laat het ons dan weten via Twitter, Facebook, Instagram of LinkedIn.” Bellen naar de gemeente kan ook via 076-5293499. “Laten we elkaar niet uit het oog verliezen.”