Eerste sneeuw gevallen in Breda, komende dagen meer kans op winterse buien

BREDA - Alle winterliefhebbers konden vanmiddag even hun hart ophalen in Breda. Enkele minutenlang dwarrelden er namelijk sneeuwvlokken naar beneden. Een dik pak sneeuw leverde het niet op, maar naar verwachting is er de komende dagen vaker kans op sneeuw, aldus weeronline.

Wie vanmiddag naar buiten keek, kan de eerste sneeuwvlokken van deze winter hebben gespot. Enkele minuten lang trok er namelijk een winterse bui over de stad. Heel lang hield het niet aan: al snel veranderde de sneeuw in regen. Toch verwacht Weeronline de komende dagen meer kans op winterse buien. En dat is goed nieuws voor iedereen die van sneeuw houdt.

Weekend

Dit weekend wordt het koud en grauw, met hier en daar kans op wat sneeuw. Zaterdag wordt een grijze dag. De ochtend verloopt op de meeste plaatsen droog, maar in de middag gaat het regenen. De temperatuur loopt dan op naar 5 graden in het oosten tot 7 in het westen. De wind is op de meeste plaatsen zwak tot matig van kracht. Zondag verloopt kouder dan zaterdag met maxima van 4 à 5 graden. Daarbij valt af en toe neerslag. Hierbij gaat het voornamelijk om regen, maar af en toe kan er ook natte sneeuw vallen. Tijdens intensieve neerslag kan het lokaal wit worden. Het wordt een dag met veel bewolking en slechts af en toe zon.