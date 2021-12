Bredase ijsbaan helpt Van Zundert op weg naar Olympische Winterspelen

BREDA – Kunstschaatsster Lindsay van Zundert (16), die onlangs te horen kreeg zich officieel te hebben geplaatst voor de komende Olympische Winterspelen in Beijing, traint de komende maanden op de Optisport Kunstijsbaan in Breda. De Bredase ijsbaan biedt haar de mogelijkheid om zich optimaal voor te bereiden op het grootste sportevenement ter wereld, door haar gratis extra trainingstijd aan te bieden.



Lindsay van Zundert, afkomstig uit Etten-Leur, is de eerste Nederlandse wintersporter die zich heeft weten te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in februari 2022. Een bijzondere prestatie, gezien haar jonge leeftijd, maar ook vanwege het feit dat ze dat doet in een schaatsdiscipline waarin al lange tijd geen Nederlandse Olympische deelname meer is gezien. Van Zundert: “Ik ben nu de eerste sinds 1976, toen Dianne Leeuw meedeed. En in de periode daarvoor waren Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra de Nederlandse kunstschaatsiconen. Daar heb ik nu nog veel contact mee. Joan Haanappel steunt mij, via haar stichting Kunstrijden Nederland, al jaren zowel mentaal als financieel om de droom van ons beiden te realiseren: deelname aan de Olympische Spelen. Dat dit nu echt gebeurt, is ook een kroon op haar werk. Ik ben ook blij dat ik nu ook weer bij mij in de buurt extra kan trainen op het ijs in Breda.”

Proefles

“Lindsay is hier ooit haar kunstschaatscarrière begonnen met een proefles, en we zijn blij dat ze nu weer hier traint”, vertelt locatiemanager van de Optisport Kunstijsbaan, Pim de Jager. Van Zundert trainde langere tijd in België en ook in Eindhoven. En sinds dit najaar is ze vaker in Breda aan de slag.

Zappsport TV

Afgelopen zondag was Lindsay te zien in het Tv-programma Zappsport op NPO3. In dit populaire kindersportprogramma ging presentator Ron Boszhard samen met een jonge sportbeoefenaar op zoek naar antwoorden en hulp bij een sportkwestie bij een topsporter. Hij nam de zevenjarige Jason mee om kennis te maken met Lindsay op de Bredase ijsbaan. “Ik heb Jason wat tips gegeven en hem geholpen bij zijn Axel-sprong. Daar kon hij gelukkig wel iets mee en ik hoop dat hij verder gaat met kunstschaatsen”, aldus Lindsay.

Schaatsen tegen de klok

Vanwege de landelijke coronamaatregelen zijn de openingstijden van de ijsbaan vooralsnog beperkt tot 17.00 uur. Pim de Jager hoopt dat het kabinet alsnog besluit om de sport iets meer ruimte te geven. “Zodat we ook tot minstens 20.00 uur open kunnen blijven, maar dat is nog even afwachten. Belangrijkste nu is dat iedereen, van jong tot oud, in elk geval bij ons nog gezond kan komen bewegen.”