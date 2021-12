Taakstraf van 240 uur voor bestuurder quad bij dodelijk ongeval Tramsingel

BREDA - De bestuurder van de quad die betrokken was bij het ongeval aan de Tramsingel waarbij de bijrijder om het leven kwam, hoeft niet de gevangenis is. De rechter heeft de bestuurder een taakstaf van 240 uur opgelegd. Voor de bestuurder was het ongeval een groot drama. De bijrijder die bij het ongeval overleed, was namelijk zijn eigen vriendin.

De rechter heeft donderdag uitspraak gedaan in de zaak rond het dodelijke quadongeval op de Tramsingel. Dat ongeval vond plaats op 27 augustus 2019. Een man reed die avond met zijn vriendin achterop op een quad over de Tramsingel. Hij reed daarbij te hard, en had teveel alcohol gedronken. Op de kruising met de Gieterijstraat klapte de bestuurder met zijn quad op een personenauto die hen geen voorrang gaf. Hierbij kwam de 30-jarige vriendin van de bestuurder om het leven.

Het dodelijk ongeval was een persoonlijk drama voor de bestuurder. Maar zijn rol in het veroorzaken van het ongeval werd door de rechter bevestigd. De bestuurder reed minimaal 65 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur was toegestaan, en hij had een alcoholgehalte in zijn bloed van 0,79 waar slechts 0,5 is toegestaan. In vergelijkbare zaken werd voor een dergelijk vergrijp zes maanden gevangenisstraf opgelegd. Maar de rechtbank hield in de zaak rekening met het feit dat het ongeval ruim twee jaar geleden plaatsvond, en dat de verdachte in die tijd zelf de noodlottige gevolgen van het ongeval heeft moeten verwerken. Ook had de verdachte geen strafblad, en in de afgelopen twee jaar ook geen nieuwe strafbare verkeersfeiten gepleegd. Daarom zag de rechter af van een gevangenisstraf.

De verdachte heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Ook de bestuurder van de personenauto stond woensdag voor de rechter. Hij kreeg een boete van 250 euro voor het niet verlenen van voorrang.